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Весь берег Чорного моря охороняють від висадки десанту – генерал-майор

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 січня 2023, 11:18
Весь берег Чорного моря охороняють від висадки десанту – генерал-майор
Андрій Ковальчук. фото Армія Inform

В Оперативному командуванні "Південь" запевняють, що на всій лінії узбережжя Чорного моря забезпечено протидесантну оборону.

Джерело: командувач військ ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук, якого цитує Military Media Center

Пряма мова: "Від початку повномасштабного вторгнення Росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема на Одещині і Миколаївщині, забезпечено протидесантну оборону.

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Наше завдання - не залишити шансу противнику на реалізацію злочинних планів.

Задум висадити свій десант росіяни з 24 лютого 2022 року так і не змогли реалізувати. Це було б для них самогубством".

Деталі: За словами генерал-майора, командування тримає напоготові сили протидії і готове застосувати зброю, саме тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження.

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Також для них підготовлено заміновані підступи з моря.

Пряма мова: "Сили оборони півдня не дозволили російським загарбникам висадитися на початку вторгнення, не дамо їм цього зробити і тепер!".

Теми: Чорне моревійна
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