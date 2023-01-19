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Весь берег Черного моря охраняют от высадки десанта – генерал-майор

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 января 2023, 11:18
Весь берег Черного моря охраняют от высадки десанта – генерал-майор
Андрей Ковальчук. фото Армія Inform

В Оперативном командовании "Південь" уверяют, что на всей линии побережья Черного моря обеспечена противодесантная оборона.

Источник: командующий войсками ОК "Південь" генерал-майор Андрей Ковальчук, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь: "С начала полномасштабного вторжения России, на всей линии побережья Черного моря, в частности в Одесской и Николаевской областях, обеспечена противодесантная оборона.

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Наша задача - не оставить шанса противнику на реализацию преступных планов.

Замысел высадить свой десант россияне с 24 февраля 2022 года так и не смогли реализовать. Это было бы для них самоубийством".

Детали: По словам генерал-майора, командование держит наготове силы противодействия и готово применить оружие, поэтому вражеские корабли держатся удаленно, вне зоны поражения.

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Также для них подготовлены заминированные подступы с моря.

Прямая речь: "Силы обороны юга не позволили российским захватчикам высадиться в начале вторжения, не дадим им этого сделать и теперь!".

Темы: Черное моревойна
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