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Швеція оголосила про плани надати Україні САУ Archer, 50 БМП і протитанкову зброю

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 12:30

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістеррсон оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SVT, він заявив на пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, міністром енергетики Еббою Буш і міністром ринку праці та інтеграції Йоханом Персоном.

Це вже десятий пакет військової допомоги, який Швеція надасть Україні. Він складається з трьох частин, одна з них відведена САУ Archer – для їх передачі потрібна додаткова підготовка. Крістерссон доручив провести таку підготовку.

"Бажання України отримати те, що їм найбільше потрібно, має велику вагу", - сказав він.

Уряд не надає жодної інформації про те, скільки саме Archer Швеція передасть Україні, але мова йде, ймовірно, про Archer B, які зберігаються на складах і яких у Швеції 24. 

САУ Archer широко визнана як одна з найсучасніших артилерійських систем у світі, здатна стріляти снарядами на відстань до 50 км.

Бойові машини Stridsfordon 90 в кількості 50 екземплярів також включені в останню партію допомоги для України, і вони можуть бути доставлені протягом декількох місяців.

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"Це гарна машина у всіх можливих сенсах", - сказала Ебба Буш. 

Крім того, Швеція надішле протитанкові комплекси NLAW.

"Вони відносно прості у використанні, не потребують багато часу для навчання і мають хорошу здатність виводити з ладу російські танки", - зазначила Буш. 

Пакет допомоги також включає гранатомети, протитанкові гармати, автоматичну зброю та обладнання для розмінування. Загальна вартість пакета становить 4,3 мільярда шведських крон. Згідно з повідомленням уряду, в цю суму не включені САУ Archer.

Нагадаємо, у четвер естонський уряд прийняв рішення про надання військової допомоги Україні у війні з РФ на суму 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим Естонією до цього часу.

Теми: ШвеціяУкраїназброя
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