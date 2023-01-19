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Швеция объявила о планах предоставить Украине САУ Archer, 50 БМП и противотанковое оружие

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 11:30

Премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон объявил о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а также противотанковые ракеты NLAW.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT, он заявил на пресс-конференции с министром обороны Полом Йонсоном, министром энергетики Эббой Буш и министром рынка труда и интеграции Йоханом Персоном.

Это уже десятый пакет военной помощи, который Швеция предоставит Украине. Он состоит из трех частей, одна из них отведена САУ Archer - для их передачи нужна дополнительная подготовка. Кристерссон поручил провести такую подготовку.

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"Желание Украины получить то, что им больше всего нужно, имеет большой вес", - сказал он.

Правительство не предоставляет никакой информации о том, сколько именно Archer Швеция передаст Украине, но речь идет, вероятно, об Archer B, которые хранятся на складах и которых в Швеции 24. 

САУ Archer широко признана как одна из самых современных артиллерийских систем в мире, способная стрелять снарядами на расстояние до 50 км.

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Боевые машины Stridsfordon 90 в количестве 50 экземпляров также включены в последнюю партию помощи для Украины, и они могут быть доставлены в течение нескольких месяцев.

"Это хорошая машина во всех возможных смыслах", - сказала Эбба Буш. 

Кроме того, Швеция пришлет противотанковые комплексы NLAW.

"Они относительно просты в использовании, не требуют много времени для обучения и имеют хорошую способность выводить из строя российские танки", - отметила Буш. 

Пакет помощи также включает гранатометы, противотанковые пушки, автоматическое оружие и оборудование для разминирования. Общая стоимость пакета составляет 4,3 миллиарда шведских крон. Согласно сообщению правительства, в эту сумму не включены САУ Archer.

Напомним, в четверг эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор.

Темы: ШвецияУкраинаоружие
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