Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава УГКЦ: Я регулярно передаю Папі списки полонених

Станіслав Погорілов, Роман КравецьЧетвер, 19 січня 2023, 12:18
Глава УГКЦ: Я регулярно передаю Папі списки полонених
Святослав Шевчук, фото: Назар Мазилюк, УП

Римо-католицька церква задіює всі можливі дипломатичні канали щодо звільнення полонених, глава УГКЦ Святослав Шевчук щонайменше раз на місяць передає особисто Папі Франциску їхні списки.

Джерело: глава УГКЦ Святослав Шевчук в інтерв'ю УП

Пряма мова Шевчука: "Справді Папа дуже інтенсивно задіяний у всіх можливих каналах для того, щоб звільняти українських полонених. Я особисто щонайменше раз на місяць подаю список документів на тих, хто є військовополоненим".

Реклама:

Деталі: За його словами, він одразу передає списки полонених, які йому подають громади, у руки Папи. "Навіть під час останньої зустрічі я передав чергову папку з документами. І знаю, що справи рухаються", - сказав глава УГКЦ.

При цьому Шевчук вказав на складності взаємодії з росіянами, оскільки вони зневажають дипломатію. "Тому наскільки ефективною на сьогодні є взагалі дипломатична дорога для будь-якого врегулювання цього протистояння, складно відповісти. Але те, що справді з боку апостольської столиці всі можливі зусилля робляться, я можу за це посвідчити особисто", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: полоненіцеркваУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
полонені
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Останні новини
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
Усі новини...
Реклама: