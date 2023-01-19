Глава УГКЦ: Я регулярно передаю Папі списки полонених

Римо-католицька церква задіює всі можливі дипломатичні канали щодо звільнення полонених, глава УГКЦ Святослав Шевчук щонайменше раз на місяць передає особисто Папі Франциску їхні списки.

Джерело: глава УГКЦ Святослав Шевчук в інтерв'ю УП

Пряма мова Шевчука: "Справді Папа дуже інтенсивно задіяний у всіх можливих каналах для того, щоб звільняти українських полонених. Я особисто щонайменше раз на місяць подаю список документів на тих, хто є військовополоненим".

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Деталі: За його словами, він одразу передає списки полонених, які йому подають громади, у руки Папи. "Навіть під час останньої зустрічі я передав чергову папку з документами. І знаю, що справи рухаються", - сказав глава УГКЦ.

При цьому Шевчук вказав на складності взаємодії з росіянами, оскільки вони зневажають дипломатію. "Тому наскільки ефективною на сьогодні є взагалі дипломатична дорога для будь-якого врегулювання цього протистояння, складно відповісти. Але те, що справді з боку апостольської столиці всі можливі зусилля робляться, я можу за це посвідчити особисто", - підкреслив він.