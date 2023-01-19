Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава УГКЦ: Я регулярно передаю Папе списки пленных

Станислав Погорилов, Роман КравецЧетверг, 19 января 2023, 13:18
Святослав Шевчук, фото: Назар Мазилюк, УП

Римско-католическая церковь задействует все возможные дипломатические каналы относительно освобожденияРосія пленных, глава УГКЦ Святослав Шевчук минимум раз в месяц передает лично Папе Франциску их списки.

Источник: глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью УП

Прямая речь Шевчука: "Действительно Папа очень интенсивно задействован во всех возможных каналах для того, чтобы освобождать украинских пленных. Я лично минимум раз в месяц подаю список документов на тех, кто является военнопленным".

Детали: По его словам, он сразу передает списки пленных, которые ему подают общины, в руки Папы. "Даже во время последней встречи я передал очередную папку с документами. И знаю, что дела движутся", - сказал глава УГКЦ.

При этом Шевчук указал на сложности взаимодействия с россиянами, поскольку они презирают дипломатию. "Поэтому насколько эффективной на сегодня является вообще дипломатическая дорога для любого урегулирования этого противостояния, сложно ответить. Но то, что действительно со стороны апостольской столицы все возможные усилия предпринимаются, я могу за это засвидетельствовать лично", - подчеркнул он.

Темы: пленныецерковьУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Эрдоган поговорил с Зеленским

На "Рамштайне" не договорились о танках, но Берлин поручил проверить запасы Leopard

видеоВ Соледаре артиллеристы ВСУ разнесли штаб и склад "вагнеровцев"

Под завалами многоэтажки в Днепре нашли большую сумму денег – мер

Остин: У России серьезные боевые потери и заканчиваются боеприпасы

видеоНедалеко от резиденции Путина в Москве установили ПВО - СМИ

Все новости...
пленные
Сами готовят, работают и читают на украинском: СМИ показали, как живут российские пленные в колонии
Россия до сих пор не допускает Красный Крест к украинским пленным – омбудсмен
Москалькова вдруг заявила, что не говорила с Лубинцем об обмене пленными
Последние новости
18:39
Оккупанты не могут запустить в работу ни одного энергоблока ЗАЭС – "Энергоатом"
18:35
15 стран обсудили поставки Leopard, но решения нет – Минобороны Польши
18:32
Абитуриенты смогут поступить в вуз с результатами тестов прошлых лет – МОН
18:30
Российские пропагандисты уже заявили, что уничтожили Abrams под Соледаром
18:22
Россия наращивает интенсивность применения авиации при попытках наступления – Генштаб ВСУ
18:18
Власти Хорватии подтвердили, что яхта подсанкционного российского олигарха покинула страну
18:00
WP: "Росатом" мог ввозить в Россию сырье и электронику для российской армии
17:58
"Зерновая инициатива": бизнес призвал ООН и Турцию способствовать увеличению количества проверок судов
17:56
Столтенберг: Новая военная помощь позволит Украине наступать
17:45
У комиссии Кабмина есть месяц, чтобы расследовать причину авиакатастрофы в Броварах
Все новости...