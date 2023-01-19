Глава УГКЦ: Я регулярно передаю Папе списки пленных

Римско-католическая церковь задействует все возможные дипломатические каналы относительно освобожденияРосія пленных, глава УГКЦ Святослав Шевчук минимум раз в месяц передает лично Папе Франциску их списки.

Источник: глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью УП

Прямая речь Шевчука: "Действительно Папа очень интенсивно задействован во всех возможных каналах для того, чтобы освобождать украинских пленных. Я лично минимум раз в месяц подаю список документов на тех, кто является военнопленным".

Детали: По его словам, он сразу передает списки пленных, которые ему подают общины, в руки Папы. "Даже во время последней встречи я передал очередную папку с документами. И знаю, что дела движутся", - сказал глава УГКЦ.

При этом Шевчук указал на сложности взаимодействия с россиянами, поскольку они презирают дипломатию. "Поэтому насколько эффективной на сегодня является вообще дипломатическая дорога для любого урегулирования этого противостояния, сложно ответить. Но то, что действительно со стороны апостольской столицы все возможные усилия предпринимаются, я могу за это засвидетельствовать лично", - подчеркнул он.