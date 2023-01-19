ССО дали бій переважаючому ворогу під Кремінною
Четвер, 19 січня 2023, 12:23
Під час розвідки в районі міста Кремінна на Луганщині воїни ССО України вступили в бій з переважаючими силами противника.
Джерело: пресслужба ССО в соцмережах і в коментарі УП
Дослівно: "Під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника.
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Оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів".
Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі ССО, противник переважав у силі. На відео зафіксовано також, як відхід українських бійців прикривають мінометники.
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