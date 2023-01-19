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ССО дали бій переважаючому ворогу під Кремінною

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 січня 2023, 13:23
ілюстративне фото ССО

Під час розвідки в районі міста Кремінна на Луганщині воїни ССО України вступили в бій з переважаючими силами противника.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах і в коментарі УП

Дослівно: "Під час проведення спеціальної розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника.

Оператори Сил спеціальних операцій одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам нанесли, зокрема, і з мінометів".

Деталі: Як уточнили УП в пресслужбі ССО, противник переважав у силі. На відео зафіксовано також, як відхід українських бійців прикривають мінометники.

Теми: ССОЛуганська областьвійна
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