ССО дали бой превосходящему врагу под Кременной

Во время разведки в районе города Кременная Луганской области воины ССО Украины вступили в бой с превосходящими силами противника.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП

Дословно: "Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины наткнулись на скопление сил противника.

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Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов".

Детали: Как уточнили УП в пресс-службе ССО, противник преобладал в силе. На видео зафиксировано также, как отход украинских бойцов прикрывают минометчики.