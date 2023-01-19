ССО дали бой превосходящему врагу под Кременной
Четверг, 19 января 2023, 13:23
Во время разведки в районе города Кременная Луганской области воины ССО Украины вступили в бой с превосходящими силами противника.
Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП
Дословно: "Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины наткнулись на скопление сил противника.
Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов".
Детали: Как уточнили УП в пресс-службе ССО, противник преобладал в силе. На видео зафиксировано также, как отход украинских бойцов прикрывают минометчики.