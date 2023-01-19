Довічне і 10 років: у Швеції оголосили вироки братам за шпигунство на користь РФ

Суд у Швеції визнав винними братів іранського походження, яких запідозрили у шпигунстві на користь РФ і створенні загрози для безпеки Швеції; старшого засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Окружний суд Стокгольма визнав 42-річного Пеймана Кіа та 35-річного Паяма Кіа винними у шпигунстві з обтяжуючими обставинами. Суд постановив що брати "поза сумнівом, спільно та у консультаціях, несанкціоновано та в інтересах Росії і ГРУ добували, передавали й розголошували інформацію, розкриття якої іноземній державі шкодило національній безпеці Швеції".

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Старшого засудили до довічного позбавлення волі, молодшого - до 9 років і 10 місяців тюремного терміну.

"(Старший Кіа) з повним розумінням шкідливих наслідків своїх дій добував, передавав і розкривав Російській Федерації інформацію, розкриття якої створює загрози для нацбезпеки Швеції. Відтак покаранням має бути довічне позбавлення волі", - заявили у комюніке суду.

Старший брат раніше служив у збройних силах і шведській спецслужбі Säpo та обіймав вагомі посади. У жовтні 2021 року його затримали першим, згодом - і молодшого брата. Невдовзі їм висунули звинувачення у шпигунстві з обтяжуючими обставинами.

ВІДЕО ДНЯ

Судовий процес почався у листопаді 2022 року і проходив за закритими дверима та зі значними заходами безпеки через характер інформації, що озвучувалася під час нього.