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Пожизненное и 10 лет: в Швеции огласили приговоры братьям, шпионившим на РФ

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 13:27

Суд в Швеции признал виновными братьев иранского происхождения, которых заподозрили в шпионаже в пользу РФ и создании угрозы для безопасности Швеции; старшего приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Стокгольма признал 42-летнего Пеймана Киа и 35-летнего Паяма Киа виновными в шпионаже с отягчающими обстоятельствами. Суд постановил, что братья "вне сомнения, совместно и в консультациях, несанкционированно и в интересах России и ГРУ добывали, передавали и разглашали информацию, раскрытие которой иностранному государству вредило национальной безопасности Швеции".

Старшего приговорили к пожизненному лишению свободы, младшего - к 9 годам и 10 месяцам тюремного срока. 

"(Старший Киа) с полным пониманием вредных последствий своих действий добывал, передавал и раскрывал Российской Федерации информацию, раскрытие которой создает угрозы для нацбезопасности Швеции. Поэтому наказанием должно быть пожизненное лишение свободы", - заявили в коммюнике суда. 

Старший брат ранее служил в вооруженных силах и шведской спецслужбе Säpo и занимал весомые должности. В октябре 2021 года его задержали первым, впоследствии - и младшего брата. Вскоре им предъявили обвинение в шпионаже с отягчающими обстоятельствами. 

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Судебный процесс начался в ноябре 2022 года и проходил за закрытыми дверями и со значительными мерами безопасности из-за характера информации, которая озвучивалась во время него.

Темы: ШвецияРосcияшпионажтюрьма
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