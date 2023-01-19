В Кирилівці партизани ліквідували групу російських військових – ЦНС
Четвер, 19 січня 2023, 12:50
У тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області партизани ліквідували групу російських військових.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно ЦНС: "Підпілля на тимчасово окупованих територіях продовжує свою роботу. В Кирилівці партизанам вдалося ліквідувати групу російських військових, які зайняли один з будинків в місті. Також є поранені".
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Деталі: В ЦНС зазначили, що вони вдячні мешканцям ТОТ, які повідомляють про те, де квартируються та пересуваються російські військові.
Спротив нагадав, що інформацію можна передати через форму на сайті.