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В Кирилловке партизаны ликвидировали группу российских военных – ЦНС

Ирина БалачукЧетверг, 19 января 2023, 13:50
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области партизаны ликвидировали группу российских военных.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "Подполье на временно оккупированных территориях продолжает свою работу. В Кирилловке партизанам удалось ликвидировать группу российских военных, которые заняли один из домов в городе. Также есть раненые".

Детали: В ЦНС отметили, что они благодарны жителям ВОТ, которые сообщают о том, где квартируются и передвигаются российские военные.

Сопротивление напомнило, что информацию можно передать через форму на сайте. 

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Темы: Запорожская областьвойнаоккупация
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