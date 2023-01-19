В Кирилловке партизаны ликвидировали группу российских военных – ЦНС
Четверг, 19 января 2023, 12:50
Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области партизаны ликвидировали группу российских военных.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно ЦНС: "Подполье на временно оккупированных территориях продолжает свою работу. В Кирилловке партизанам удалось ликвидировать группу российских военных, которые заняли один из домов в городе. Также есть раненые".
Реклама:
Детали: В ЦНС отметили, что они благодарны жителям ВОТ, которые сообщают о том, где квартируются и передвигаются российские военные.
Сопротивление напомнило, что информацию можно передать через форму на сайте.