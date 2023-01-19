У Бундестазі обговорили поставки танків в Україну, у партії Шольца обіцяють "суттєві рішення"

У німецькому Бундестазі пройшли інтенсивні обговорення щодо можливих поставок Україні основних бойових танків Leopard.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Заступник лідера фракції опозиційного Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефуль закликав уряд поставити Україні основні бойові танки. Leopard 1 і Leopard 2, за його словами, повинні бути надані Києву, оскільки Росія готується до нового великого наступу.

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Він зазначив, що інші країни, такі як Фінляндія, Польща та Іспанія, раніше заявляли про готовність надати Leopard 2. "Все провалюється через Німеччину", - сказав Вадефуль. Канцлер Олаф Шольц заявив, що не хоче йти наодинці з поставками озброєнь, але "відмова канцлера і непостачання зброї є діями наодинці, що є неправильним і безвідповідальним і підводить Україну у вирішальній ситуації", - сказав політик.

Політик правлячої Соціал-демократичної партії Дітмар Нітан звинуватив ХДС у бажанні здійняти "галас" своїм проханням про постачання танків, незважаючи на те, що в п'ятницю на конференції міністрів оборони в Рамштайні мають бути прийняті "суттєві рішення".

Голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн від вільної демократичної партії застерегла канцлера Шольца. За її словами, його попередниця Ангела Меркель не переглянула відносини з Росією після російської окупації Криму в 2014 році, а натомість просувала плани щодо німецько-російського газопроводу "Північний потік-2". Це стало початком розколу Європи в цьому питанні. "І насправді канцлер також має бути обережним, щоб не розколоти цю Європу. Ми будемо підтримувати Україну разом. Це можна зробити, надіславши чіткий меседж Владіміру Путіну. Той, хто хоче зруйнувати нашу систему, матиме справу з усіма демократами" – сказала вона.

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Штрак-Циммерманн також закликала AfD і лівих поглянути на звірства війни в Україні. "Подивіться, наскільки варварською є ця війна", - сказала вона.

Дітмар Барч від імені лівих раніше закликав до європейської мирної ініціативи. "Ваша гонка за постачанням зброї не наблизила нас до миру ні на дюйм", - сказав Барч.

За його словами, той, хто виступає проти поставок зброї, ще не є другом Путіна: "Ми повинні відійти від військових і перейти на дипломатичні рейки". Схожу заяву зробив і політик AfD Петер Бистрон. Його партія відкидає постачання основних бойових танків в Україну. "Зовнішня політика полягає не в поставках танків, а в компромісах і дипломатії", - сказав він.

Тим часом Агнешка Брюггер від "Зелених" попередила, що Росія стягує солдатів та озброєння для наступу. "Україні якнайшвидше потрібні сучасні броньовані системи для стримування, захисту, безпечного транспортування власних військ і звільнення окупованих територій, де люди щодня страждають від тортур, вбивств і викрадення дітей російськими окупантами", - заявила заступник лідера парламентської фракції "Зелених".

Нагадаємо, одне з німецьких видань повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом казав, що дасть згоду на постачання німецьких танків Leopard 2 Україні, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.