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В Бундестаге обсудили поставки танков в Украину, в партии Шольца обещают "существенные решения"

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 13:27

В немецком Бундестаге прошли интенсивные обсуждения возможных поставок Украине основных боевых танков Leopard.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Заместитель лидера фракции оппозиционного Христианско-демократического союза Иоганн Вадефуль призвал правительство поставить Украине основные боевые танки. Leopard 1 и Leopard 2, по его словам, должны быть предоставлены Киеву, поскольку Россия готовится к новому крупному наступлению.

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Он отметил, что другие страны, такие как Финляндия, Польша и Испания, ранее заявляли о готовности предоставить Leopard 2. "Все проваливается из-за Германии", - сказал Вадефуль. Канцлер Олаф Шольц заявил, что не хочет идти в одиночку с поставками вооружений, но "отказ канцлера и непоставки оружия - это действия в одиночку, что неправильно и безответственно и подводит Украину в решающей ситуации", - сказал политик.

Политик правящей Социал-демократической партии Дитмар Нитан обвинил ХДС в желании поднять "шум" своей просьбой о поставках танков, несмотря на то, что в пятницу на конференции министров обороны в Рамштайне должны быть приняты "существенные решения".

Председатель комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн от свободной демократической партии предостерегла канцлера Шольца. По ее словам, его предшественница Ангела Меркель не пересмотрела отношения с Россией после российской оккупации Крыма в 2014 году, а вместо этого продвигала планы по немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2". Это стало началом раскола Европы в этом вопросе. "И на самом деле канцлер также должен быть осторожным, чтобы не расколоть эту Европу. Мы будем поддерживать Украину вместе. Это можно сделать, отправив четкий месседж Владимиру Путину. Тот, кто хочет разрушить нашу систему, будет иметь дело со всеми демократами", - сказала она.

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Штрак-Циммерманн также призвала AfD и левых взглянуть на зверства войны в Украине. "Посмотрите, насколько варварской является эта война", - сказала она.

Дитмар Барч от имени левых ранее призвал к европейской мирной инициативе. "Ваша гонка за поставками оружия не приблизила нас к миру ни на дюйм", - сказал Барч.

По его словам, тот, кто выступает против поставок оружия, еще не является другом Путина: "Мы должны отойти от военных и перейти на дипломатические рельсы". Похожее заявление сделал и политик AfD Петер Бистрон. Его партия отвергает поставки основных боевых танков в Украину. "Внешняя политика заключается не в поставках танков, а в компромиссах и дипломатии", - сказал он.

Между тем Агнешка Брюггер от "Зеленых" предупредила, что Россия стягивает солдат и вооружение для наступления. "Украине как можно быстрее нужны современные бронированные системы для сдерживания, защиты, безопасной транспортировки собственных войск и освобождения оккупированных территорий, где люди ежедневно страдают от пыток, убийств и похищения детей российскими оккупантами", - заявила заместитель лидера парламентской фракции "Зеленых".

Темы: ГерманияУкраинаоружиеШольц
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