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Самогубство: Генштаб показав спробу наступу росіян у Запорізькій області

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 січня 2023, 14:05
Самогубство: Генштаб показав спробу наступу росіян у Запорізькій області
Скрін з відео Генштабу

Генштаб ЗСУ показав, як російські окупанти скоїли самогубну атаку на українських захисників у Запорізькій області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Давно анонсований російськими пропагандистами "наступ" 58-ї армії ворога на запорізькому напрямку тільки зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії.

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Складається враження, що керівництво російських окупантів готує свій особовий склад та техніку на роль "мішеней" для наших підрозділів".

Деталі: Генштаб повідомляє, що в результаті цієї російської атаки підтверджено знищення трьох танків ворога та близько 30 окупантів ліквідованими та пораненими.

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Теми: ГенштабвійнаЗапорізька область
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