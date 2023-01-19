Самогубство: Генштаб показав спробу наступу росіян у Запорізькій області
Четвер, 19 січня 2023, 14:05
Генштаб ЗСУ показав, як російські окупанти скоїли самогубну атаку на українських захисників у Запорізькій області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Давно анонсований російськими пропагандистами "наступ" 58-ї армії ворога на запорізькому напрямку тільки зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії.
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Складається враження, що керівництво російських окупантів готує свій особовий склад та техніку на роль "мішеней" для наших підрозділів".
Деталі: Генштаб повідомляє, що в результаті цієї російської атаки підтверджено знищення трьох танків ворога та близько 30 окупантів ліквідованими та пораненими.
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