Самогубство: Генштаб показав спробу наступу росіян у Запорізькій області

Генштаб ЗСУ показав, як російські окупанти скоїли самогубну атаку на українських захисників у Запорізькій області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Давно анонсований російськими пропагандистами "наступ" 58-ї армії ворога на запорізькому напрямку тільки зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії.

Складається враження, що керівництво російських окупантів готує свій особовий склад та техніку на роль "мішеней" для наших підрозділів".

Деталі: Генштаб повідомляє, що в результаті цієї російської атаки підтверджено знищення трьох танків ворога та близько 30 окупантів ліквідованими та пораненими.