Самоубийство: Генштаб показал попытку наступления россиян в Запорожской области

Генштаб ВСУ показал, как российские оккупанты совершили самоубийственную атаку на украинских защитников в Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Давно анонсированное российскими пропагандистами "наступление" 58-й армии врага на запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия.

Создается впечатление, что руководство российских оккупантов готовит свой личный состав и технику на роль "мишеней" для наших подразделений".

Детали: Генштаб сообщает, что в результате только этой российской атаки подтверждено уничтожение трех танков врага и около 30 оккупантов ликвидированными и ранеными.