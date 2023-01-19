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Самоубийство: Генштаб показал попытку наступления россиян в Запорожской области

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 19 января 2023, 14:05
Самоубийство: Генштаб показал попытку наступления россиян в Запорожской области
Скрин из видео Генштаба

Генштаб ВСУ показал, как российские оккупанты совершили самоубийственную атаку на украинских защитников в Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Давно анонсированное российскими пропагандистами "наступление" 58-й армии врага на запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия.

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Создается впечатление, что руководство российских оккупантов готовит свой личный состав и технику на роль "мишеней" для наших подразделений".

Детали: Генштаб сообщает, что в результате только этой российской атаки подтверждено уничтожение трех танков врага и около 30 оккупантов ликвидированными и ранеными.

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Темы: ГенштабвойнаЗапорожская область
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