Міноборони показало, як військових у Великій Британії готують до бойових дій в містах
Четвер, 19 січня 2023, 15:25
Міноборони оприлюднило відео, на якому військовослужбовці Збройних сил проходять підготовку за напрямом "Міські операції" у Школі бойових дій піхоти у Великій Британії.
Джерело: "Мілітарі Медіа Центр"
Деталі: Військові розвивають навички, необхідні для ефективних дій в умовах міста та забудованої території.
Військових ЗСУ у Великій Британії на базі Школи бойових дій піхоти готують до бойових дій в умовах міста pic.twitter.com/1GvW9BPpan— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 19, 2023
На тренуваннях під пильним наглядом інструкторів британської армії використовуються комбіновані маневри з бронетехнікою, піхотою, вибухотехніками та навіть військовими службовими собаками.