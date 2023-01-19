Міноборони показало, як військових у Великій Британії готують до бойових дій в містах

Міноборони оприлюднило відео, на якому військовослужбовці Збройних сил проходять підготовку за напрямом "Міські операції" у Школі бойових дій піхоти у Великій Британії.

Джерело: "Мілітарі Медіа Центр"

Деталі: Військові розвивають навички, необхідні для ефективних дій в умовах міста та забудованої території.

Військових ЗСУ у Великій Британії на базі Школи бойових дій піхоти готують до бойових дій в умовах міста pic.twitter.com/1GvW9BPpan January 19, 2023

На тренуваннях під пильним наглядом інструкторів британської армії використовуються комбіновані маневри з бронетехнікою, піхотою, вибухотехніками та навіть військовими службовими собаками.