Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони показало, як військових у Великій Британії готують до бойових дій в містах

Станіслав ПогоріловЧетвер, 19 січня 2023, 14:25
Міноборони показало, як військових у Великій Британії готують до бойових дій в містах
скриншот

Міноборони оприлюднило відео, на якому військовослужбовці Збройних сил проходять підготовку за напрямом "Міські операції" у Школі бойових дій піхоти у Великій Британії.

Джерело: "Мілітарі Медіа Центр"

Деталі: Військові розвивають навички, необхідні для ефективних дій в умовах міста та забудованої території.

Реклама:

На тренуваннях під пильним наглядом інструкторів британської армії використовуються комбіновані маневри з бронетехнікою, піхотою, вибухотехніками та навіть військовими службовими собаками.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаЗбройні силиВелика БританіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
Останні новини
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
Усі новини...
Реклама: