Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны показало, как военных в Великобритании готовят к боевым действиям в городах

Станислав ПогориловЧетверг, 19 января 2023, 15:25
скриншот

Минобороны обнародовало видео, на котором военнослужащие Вооруженных сил проходят подготовку по направлению "Городские операции" в Школе боевых действий пехоты в Великобритании.

Источник: "Милитари Медиа Центр"

Детали: Военные развивают навыки, необходимые для эффективных действий в условиях города и застроенной территории.

На тренировках под наблюдением инструкторов британской армии используются комбинированные маневры с бронетехникой, пехотой, взрывотехниками и даже военными служебными собаками.

Темы: войнаВооруженные силыВеликобританияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США советуют Украине отложить запланированное контрнаступление – Белый дом

Россия планировала совершить переворот в Болгарии в 2016 году – Bellingcat

Заместитель генпрокурора Симоненко ездил в отпуск в Испанию на авто львовского предпринимателя – УП

Эрдоган поговорил с Зеленским

На "Рамштайне" не договорились о танках, но Берлин поручил проверить запасы Leopard

видеоВ Соледаре артиллеристы ВСУ разнесли штаб и склад "вагнеровцев"

Все новости...
война
Премьер Испании: чтобы завершить войну, надо "говорить со всеми, включая Путина"
Силы обороны уничтожили группировку россиян и вражескую технику на Кинбурнской косе
Самоубийство: Генштаб показал попытку наступления россиян в Запорожской области
Последние новости
20:59
Нидерланды и Япония могут ограничить экспорт технологий для чипов в Китай – Bloomberg
20:54
США планируют на следующей неделе ввести новые санкции против ЧВК "Вагнер"
20:46
Зеленский об обещанном Западом оружии: Самое главное – скорость поставки
20:35
видеоССО профессионально прореживают ряды врага в Соледаре
20:34
Криминалистам приходится брать костный мозг, чтобы опознать погибших в Изюме – полиция
20:33
АРМА объяснило, почему не ведет отдельный учет российских и белорусских активов
20:24
Португалия передаст Украине 14 бронетранспортеров, боеприпасы и медицинское оборудование
20:22
Еще придется побороться за поставку танков - Зеленский о "Рамштайне"
20:14
видеоВ Украине начали работу новые послы Австрии, Кипра и Финляндии
20:11
Глава МИД Польши: Цена промедления с танками – пролитая украинская кровь
Все новости...