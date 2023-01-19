Минобороны показало, как военных в Великобритании готовят к боевым действиям в городах
Четверг, 19 января 2023, 15:25
Минобороны обнародовало видео, на котором военнослужащие Вооруженных сил проходят подготовку по направлению "Городские операции" в Школе боевых действий пехоты в Великобритании.
Источник: "Милитари Медиа Центр"
Детали: Военные развивают навыки, необходимые для эффективных действий в условиях города и застроенной территории.
Військових ЗСУ у Великій Британії на базі Школи бойових дій піхоти готують до бойових дій в умовах міста pic.twitter.com/1GvW9BPpan— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 19, 2023
На тренировках под наблюдением инструкторов британской армии используются комбинированные маневры с бронетехникой, пехотой, взрывотехниками и даже военными служебными собаками.