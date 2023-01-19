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Минобороны показало, как военных в Великобритании готовят к боевым действиям в городах

Станислав ПогориловЧетверг, 19 января 2023, 14:25
Минобороны показало, как военных в Великобритании готовят к боевым действиям в городах
скриншот

Минобороны обнародовало видео, на котором военнослужащие Вооруженных сил проходят подготовку по направлению "Городские операции" в Школе боевых действий пехоты в Великобритании.

Источник: "Милитари Медиа Центр"

Детали: Военные развивают навыки, необходимые для эффективных действий в условиях города и застроенной территории.

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На тренировках под наблюдением инструкторов британской армии используются комбинированные маневры с бронетехникой, пехотой, взрывотехниками и даже военными служебными собаками.

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Темы: войнаВооруженные силыВеликобританияУкраина
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