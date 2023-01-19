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Прем’єр Іспанії: щоб завершити війну, треба "говорити з усіма, включно з Путіним"

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 15:42

Голова іспанського уряду Педро Санчес вважає, що для припинення війни в Україні та досягнення миру необхідно "вести переговори з усім світом, включно з Путіним".

Про це він сказав під час розмови з CNN в рамках форуму в Давосі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Espanol.

"Потрібно тримати зв’язок з Путіним" - сказав Санчес.

Він відкинув думку про те, що це є жестом слабкості, і навів як приклад контакти, які Франція і Німеччина вже підтримують з російським президентом.

"Шольц і Макрон повинні очолити ЄС у конфлікті, а решта країн-членів повинні бути за ними", - вважає він.

На думку прем'єр-міністра Іспанії, "відсутність стратегії у Путіна показує, що ми повинні триматися разом".

Санчес також заявив, що Україна "повинна відчувати солідарність Іспанії". І в цьому сенсі він запевнив, що "ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно".

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу визнав, що не вважає ймовірним проведення мирних переговорів між Україною та Росією найближчим часом.

Теми: ІспаніяПутінвійна
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