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Премьер Испании: чтобы завершить войну, надо "говорить со всеми, включая Путина"

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 15:42

Глава испанского правительства Педро Санчес считает, что для прекращения войны в Украине и достижения мира необходимо "вести переговоры со всем миром, включая Путина".

Об этом он сказал во время разговора с CNN в рамках форума в Давосе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Espanol.

"Нужно держать связь с Путиным" - сказал Санчес.

Он отверг мнение о том, что это является жестом слабости, и привел в пример контакты, которые Франция и Германия уже поддерживают с российским президентом.

"Шольц и Макрон должны возглавить ЕС в конфликте, а остальные страны-члены должны быть за ними", - считает он.

По мнению премьер-министра Испании, "отсутствие стратегии у Путина показывает, что мы должны держаться вместе".

Санчес также заявил, что Украина "должна чувствовать солидарность Испании". И в этом смысле он заверил, что "мы будем с Украиной столько, сколько потребуется".

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Как сообщалось, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду признал, что не считает вероятным проведение мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время.

Темы: ИспанияПутинвойна
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