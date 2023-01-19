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Росіяни вдарили по житловому кварталу в центрі Херсона

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 січня 2023, 14:52
Росіяни вдарили по житловому кварталу в центрі Херсона
Скрін з відео в Telegram Янушевича

Російські військові 19 січня обстріляли з РСЗВ житловий квартал в центрі Херсона.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Центр Херсона знову під атакою російських окупантів. Росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура". 

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Деталі: Внаслідок обстрілу сталася пожежа, також залишилися нерозірвані боєприпаси. Рятувальники ліквідували загорання і прибрали снаряди. Вікна житлових будівель, які були пошкоджені, оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. 

Янушевич наголосив, що дивом обійшлося без постраждалих. 

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Теми: Херсонобстрілвійнавоєнні злочини
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