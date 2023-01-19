Росіяни вдарили по житловому кварталу в центрі Херсона
Четвер, 19 січня 2023, 15:52
Російські військові 19 січня обстріляли з РСЗВ житловий квартал в центрі Херсона.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова: "Центр Херсона знову під атакою російських окупантів. Росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура".
Деталі: Внаслідок обстрілу сталася пожежа, також залишилися нерозірвані боєприпаси. Рятувальники ліквідували загорання і прибрали снаряди. Вікна житлових будівель, які були пошкоджені, оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.
Янушевич наголосив, що дивом обійшлося без постраждалих.