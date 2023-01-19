Россияне ударили по жилому кварталу в центре Херсона
Четверг, 19 января 2023, 15:52
Российские военные 19 января обстреляли из РСЗО жилой квартал в центре Херсона.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "Центр Херсона снова под атакой российских оккупантов. Россияне целенаправленно ударили по жилому кварталу города из РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура".
Детали: В результате обстрела произошел пожар, также остались неразорвавшиеся боеприпасы. Спасатели ликвидировали возгорание и убрали снаряды. Окна жилых зданий, которые были повреждены, оперативно перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы.
Янушевич подчеркнул, что чудом обошлось без пострадавших.