Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський зустрівся з президентом Євроради у Києві

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 15:54

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув із візитом до Києва.

Про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі, пише "Європейська правда".

"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться у повідомленні.

"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав глава держави.

Мішель раніше повідомив, що у Києві планує зустрітися з президентом, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту.

Він також відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів у Києві. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у нещодавньому  виступі у Європарламенті Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танківвключно з іншими необхідними видами озброєння.

Теми: ЗеленськийЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

США радять Україні відкласти запланований контрнаступ – Білий дім

Росія планувала здійснити переворот у Болгарії у 2016 році – Bellingcat

Заступник генпрокурора Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на авто львівського підприємця – УП

Ердоган поговорив із Зеленським

На "Рамштайні" не домовились про танки, але Берлін доручив перевірити запаси Leopard

Усі новини...
Зеленський
Кремль відповів на слова Зеленського про невпевненість в існуванні Путіна
Зеленський: Я не зовсім впевнений, що Путін ще живий
Росія нарощує наступальні дії, але її плани не залишаться невідомими – Зеленський
Останні новини
21:59
Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО
21:49
Слідство не може сказати, чи іранського виробництва дрони застосовує Росія
21:41
"Звільніть леопардів!": у Берліні сотні людей вимагають надати танки Україні
21:35
Нідерланди нададуть Україні дві пускові установки Patriot
21:23
Резніков обговорив з німецьким міністром танки Leopards 2: Далі буде
21:16
На суботу Київ отримав ліміт, який покриє 63% потреби у світлі, Дніпропетровщина – 51%
21:01
У США оцінили приблизні втрати Росії в Україні: "значно більше" 100 тисяч
20:59
Нідерланди та Японія можуть обмежити експорт технологій для чипів до Китаю – Bloomberg
20:54
США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції
20:46
Зеленський про обіцяну Заходом зброю: Найголовніше – швидкість постачання
Усі новини...