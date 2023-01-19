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Зеленський зустрівся з президентом Євроради у Києві

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 14:54

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув із візитом до Києва.

Про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі, пише "Європейська правда".

"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - йдеться у повідомленні.

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"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав глава держави.

Мішель раніше повідомив, що у Києві планує зустрітися з президентом, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту.

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Він також відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів у Києві. 

Нагадаємо, у нещодавньому  виступі у Європарламенті Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танківвключно з іншими необхідними видами озброєння.

Теми: ЗеленськийЄС
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