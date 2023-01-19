Зеленский встретился с президентом Евросовета в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл с визитом в Киев.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Телеграмм-канале, пишет "Европейская правда".

"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - говорится в сообщении.

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"Украина и Европейский Союз уже достигли весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", - добавил глава государства.

Мишель ранее сообщил, что в Киеве планирует встретиться с президентом, премьером Денисом Шмыгалем и депутатами парламента.

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Он также посетил украинских военных в одном из реабилитационных центров в Киеве.

Напомним, в недавнем выступлении в Европарламенте Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.