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Кулеба: Захід досі блокує два найпотрібніші типи зброї, але надасть і їх

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 15:56
дмитро кулеба, Getty Images

Наразі Україні вдалося розблокувати надання партнерами майже всіх видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі в швейцарському Давосі, повідомляє "Укрінформ".

"Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані - західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба зауважив, що на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Як приклад він навів Швецію та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Archer. 

Ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає надання танків, що потребувало значних зусиль дипломатії та діаспори.

"Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найпотрібнішої зброї буде завершений", - підсумував міністр.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістеррсон 19 січня оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.

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У четвер естонський уряд ухвалив рішення про надання військової допомоги Україні у війні з РФ на суму 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим Естонією до цього часу.

Теми: Кулеба ДмитроЗахідзброяУкраїна
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