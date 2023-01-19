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Кулеба: Запад до сих пор блокирует два самых нужных типа оружия, но даст и их

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 14:56
Кулеба: Запад до сих пор блокирует два самых нужных типа оружия, но даст и их
дмитрий кулеба, Getty Images

Украине удалось разблокировать предоставление партнерами почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии в Украинском доме в швейцарском Давосе, сообщает "Укринформ".

"Да, это требует времени, и да, мы хотели бы, чтобы это не требовало столько времени, чтобы партнеры приняли решение, но, в конце концов, мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы - западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", - сказал глава украинской дипломатии.

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Кулеба отметил, что в начале полномасштабной войны почти все разговоры с потенциальными странами-поставщиками начинались с возражения, особенно когда речь шла о самых сложных видах оружия. В качестве примера он привел Швецию и ее решение предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. 

Еще одним разблокированным вопросом глава МИД считает предоставление танков, что потребовало значительных усилий дипломатии и диаспоры.

"Мы видим, как вещи ускоряются... Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты - я абсолютно убежден в этом, - наш перечень самого нужного оружия будет завершен", - подытожил министр.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристеррсон 19 января объявил о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а также противотанковые ракеты NLAW.

В четверг эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор.

Темы: Кулеба ДмитрийЗападоружиеУкраина
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