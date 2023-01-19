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У парламенті Нідерландів підтримали надання Україні систем Patriot

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 15:37
У парламенті Нідерландів підтримали надання Україні систем Patriot
система ппо Patriot, Getty Images

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримує надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Марк Рютте оголосив у вівторок під час візиту до президента США Джо Байдена, що Нідерланди планують відправити Patriot в Україну разом зі Сполученими Штатами та Німеччиною.

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Домовленості ще не завершені, але, за словами Рютте, вони на просунутій стадії. Тому ще не зовсім зрозуміло, як саме буде діяти кабінет міністрів, але переважна більшість у парламенті загалом підтримує цей план. Окрім урядових партій, значна частина опозиції також підтримує уряд в цілому.

Депутат від керівної правоцентристської "Народної партії за свободу та демократію" (VVD) Петер Валстар згадав про нещодавній ракетний обстріл житлового будинку в Дніпрі, в результаті якого загинули десятки людей: "Україна повинна захищатися від ракет з Росії. Patriot можуть відігравати важливу роль у цьому питанні".

Депутат від опозиційної "Соціалістичної партії" Джаспер ван Дейк також не має принципових заперечень проти поставок Patriot. "Україна має право захищати себе. Росія атакує країну неймовірно боягузливим чином", - сказав він.

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Депутати парламенту задаються питанням, чи достатньо у Нідерландів цих систем для захисту власного повітряного простору. Зараз Нідерланди мають чотири системи Patriot, кожна з яких складається з радара, центру управління вогнем і декількох пускових установок.

Завтра міністри країн, які співпрацюють у наданні військової допомоги Україні, зустрінуться на німецькій базі Рамштайн. Міністр оборони Нідерландів також буде там. Після зустрічі можуть стати відомі деталі поставок систем Patriot.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони PatriotПісля того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.

Близько сотні українських військових, які навчатимуться на операторів та обслугу систем протиповітряної оборони Patriot, вже прибули на базу в Оклахомі. На цьому етапі навчання пройдуть від 90 до 100 українських військових, які будуть операторами або будуть займатися обслуговуванням систем. 

Теми: PatriotНідерландизброядопомога Україні
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