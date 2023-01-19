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В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине систем Patriot

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 15:37
В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине систем Patriot
система пво Patriot, Getty Images

Нижняя палата парламента Нидерландов поддерживает предоставление Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Марк Рютте объявил во вторник во время визита к президенту США Джо Байдену, что Нидерланды планируют отправить Patriot в Украину вместе с Соединенными Штатами и Германией.

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Договоренности еще не завершены, но, по словам Рютте, они на продвинутой стадии. Поэтому еще не совсем понятно, как именно будет действовать кабинет министров, но подавляющее большинство в парламенте в целом поддерживает этот план. Кроме правительственных партий, значительная часть оппозиции также поддерживает правительство в целом.

Депутат от правящей правоцентристской "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) Петер Валстар вспомнил о недавнем ракетном обстреле жилого дома в Днепре, в результате которого погибли десятки людей: "Украина должна защищаться от ракет из России. Patriot могут играть важную роль в этом вопросе".

Депутат от оппозиционной "Социалистической партии" Джаспер ван Дейк также не имеет принципиальных возражений против поставок Patriot. "Украина имеет право защищать себя. Россия атакует страну невероятно трусливым образом", - сказал он.

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Депутаты парламента задаются вопросом, достаточно ли у Нидерландов этих систем для защиты собственного воздушного пространства. Сейчас Нидерланды имеют четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.

Завтра министры стран, которые сотрудничают в предоставлении военной помощи Украине, встретятся на немецкой базе Рамштайн. Министр обороны Нидерландов также будет там. После встречи могут стать известны детали поставок систем Patriot.

Напомним, 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

Около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме. На этом этапе обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем. 

Темы: PatriotНидерландыоружиепомощь Украине
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