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Глава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 15:52
Глава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом
Шарль мішель, фото з тг-каналу нардепа Василя Мокана

Глава Євроради Шарль Мішель у четвер виступив у Верховній Раді. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили декілька нардепів у соцмережах, серед яких Ярослав Железняк. 

Під час виступу Мішеля у залі були присутні  керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.

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Фото з Telegram-каналу Железняка

За словами Железняка, у виступі Мішель зазначив, що "приїхав сказати вам - сьогодні ми всі українці!".

Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні через свій дух і ЄС буде її підтримувати. "Україна - це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом!", - цитує нардеп Мішеля. 

"Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо… Не може бути вільної Європи без вільної України", - сказав також Мішель, згідно з нардепом Железняком.

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Також Мішель розповів про свою поїздку до Бородянки і враження від побаченого.

Раніше у четвер Мішель відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів у Києві. 

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва з візитом 19 січня.

Теми: ЄСУкраїна
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