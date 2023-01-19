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Глава Евросовета выступил в Раде: Украина - это ЕС, и мы будем вместе

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 16:52
Шарль мишель, фото с тг-канала нардепа Василия Мокана

Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг выступил в Верховной раде. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили несколько нардепов в соцсетях, среди которых Ярослав Железняк. 

Во время выступления Мишеля в зале присутствовали руководители и представители дипломатических миссий государств-членов ЕС.

 
Фото из Telegram-канала Железняка

По словам Железняка, в выступлении Мишель отметил, что "приехал сказать вам - сегодня мы все украинцы!".

Он выразил уверенность, что Украина победит в войне из-за своего духа и ЕС будет ее поддерживать. "Украина - это ЕС, а ЕС это Украина. И мы будем вместе!", - цитирует нардеп Мишеля. 

"Мои дорогие украинские братья и сестры, вы выбрали присоединиться к нашему союзу. Вы платите за это большую цену. И мы это никогда не забудем... Не может быть свободной Европы без свободной Украины", - сказал также Мишель, согласно нардепу Железняку.

Также Мишель рассказал о своей поездке в Бородянку и впечатлениях от увиденного.

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Ранее в четверг Мишель посетил украинских военных в одном из реабилитационных центров в Киеве. 

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев с визитом 19 января.

Темы: ЕСУкраина
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