Глава Евросовета выступил в Раде: Украина - это ЕС, и мы будем вместе

Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг выступил в Верховной раде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили несколько нардепов в соцсетях, среди которых Ярослав Железняк.

Во время выступления Мишеля в зале присутствовали руководители и представители дипломатических миссий государств-членов ЕС.

Реклама:

Фото из Telegram-канала Железняка

По словам Железняка, в выступлении Мишель отметил, что "приехал сказать вам - сегодня мы все украинцы!".

Он выразил уверенность, что Украина победит в войне из-за своего духа и ЕС будет ее поддерживать. "Украина - это ЕС, а ЕС это Украина. И мы будем вместе!", - цитирует нардеп Мишеля.

"Мои дорогие украинские братья и сестры, вы выбрали присоединиться к нашему союзу. Вы платите за это большую цену. И мы это никогда не забудем... Не может быть свободной Европы без свободной Украины", - сказал также Мишель, согласно нардепу Железняку.

ВИДЕО ДНЯ

Также Мишель рассказал о своей поездке в Бородянку и впечатлениях от увиденного.

Ранее в четверг Мишель посетил украинских военных в одном из реабилитационных центров в Киеве.

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев с визитом 19 января.