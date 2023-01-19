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Німецький концерн готовий передати Україні більше 100 бойових танків – ЗМІ 

Альона Мазуренко Четвер, 19 січня 2023, 16:30
Німецький концерн готовий передати Україні більше 100 бойових танків – ЗМІ 
Leopard 2 фото: getty images

Німецький виробник зброї Rheinmetall може поставити Україні понад 100 основних бойових танків, зокрема Leopard 1, Leopard 2 і британських Challenger 1, якщо на це погодиться уряд Німеччини.

Джерело: Handelsblatt з посиланням на джерела в галузі

Дослівно: "Німецька збройна промисловість готується поставити Україні основні бойові танки.

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Крім Leopard 2, Leopard 1 і британська модель Challenger 1 також можуть бути відремонтовані та передані Києву".

Деталі: Відзначається, що за таких умов, Бундесверу не довелося б відмовлятися від власного озброєння.

Зокрема, концерн Rheinmetall може закупити та модернізувати велику "двозначну кількість британських танків" в Омані, які планують передати Україні до кінця цього року.

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Україна уже отримує більш сучасні британські танки Challenger 2, проте обидва танки мають однакову основну зброю і це спростить постачання боєприпасів та логістику.

Rheinmetall також пропонує постачати Leopard 1 і Leopard 2.

Так, 20 основних бойових танків Leopard 1 можуть бути переобладнані та продані у цьому році, а ще 80 протягом 20 місяців.

Водночас, рішення про передачу німецьких танків Україні має погодити канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що готовий передати Україні Leopard, якщо США дадуть Abrams.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує згоди країни-виробника танків на передачу з боку європейських партнерів.

Йдеться, ймовірно, про Німеччину, адже низка європейських країн, включаючи Польщу, Іспанію, Фінляндію, висловили готовність передати Україні танки Leopard, проте досі не отримали дозволу на це від уряду Німеччини.

20 січня запланована чергова зустріч союзнийків України на військовій базі "Рамштайн", де можуть бути прийняті принципові рішення щодо постачання нового озброєння Україні. Зокрема, німецьких танків.

Нагадаємо:

  • Одне з німецьких видань повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом казав, що дасть згоду на постачання німецьких танків Leopard 2 Україні, якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Знати більше: Танковий кулак Залужного. Які західні танки може отримати Україна та як їх обслуговувати?

Теми: НімеччиназброяУкраїна
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