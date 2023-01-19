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Немецкий концерн готов передать Украине более 100 боевых танков – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 19 января 2023, 17:30
Leopard 2 фото: getty images

Немецкий производитель оружия Rheinmetall может поставить Украине более 100 основных боевых танков, в частности Leopard 1, Leopard 2 и британских Challenger 1, если на это согласится правительство Германии.

Источник: Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли

Дословно: "Немецкая оружейная промышленность" готовится поставить Украине основные боевые танки.

Кроме Leopard 2, Leopard 1 и британская модель Challenger 1, также могут быть отремонтированы и переданы Киеву".

Детали: Отмечается, что при таких условиях, Бундесверу не пришлось бы отказываться от собственного вооружения.

В частности, концерн Rheinmetall может закупить и модернизировать большое "двухзначное количество британских танков" в Омане, которые планируют передать Украине до конца этого года.

Украина уже получает более современные британские танки Challenger 2, однако оба танка имеют одинаковое основное оружие и это упростит поставку боеприпасов и логистику.

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Rheinmetall также предлагает поставлять Leopard 1 и Leopard 2.

Так, 20 боевых танков Leopard 1 могут быть переоборудованы и проданы в этом году, а еще 80 в течение 20 месяцев.

В то же время, решение о передаче немецких танков Украине должен согласовать канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что передать Украине Leopard, если США дадут Abrams.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает согласия страны-производителя танков на передачу со стороны европейских партнеров.

Речь, вероятно, о Германии, ведь ряд европейских стран, включая Польшу, Испанию, Финляндию, выразили готовность передать Украине танки Leopard, однако до сих пор не получили разрешения на это от правительства Германии.

20 января запланирована очередная встреча союзников Украины на военной базе "Рамштайн", где могут быть приняты принципиальные решения по поставке нового вооружения Украине. В частности, немецких танков.

Напомним:

  • Одно из немецких изданий сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом говорил, что даст согласие на поставку немецких танков Leopard 2 Украине, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Узнать больше: Танковый кулак Залужного. Какие западные танки может получить Украина и как их обслуживать?

Темы: ГерманияоружиеУкраина
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