Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Багато хто готовий постачати танки, всі чекають на згоду однієї країни

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 17:48
Володимир Зеленський, фото: ОП

Низка країн Європи готові постачати Україні танки, але чекають на дозвіл країни, де їх виробляли і яка їх продавала.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем, пише "Європейська правда".

"Багато країн хотіли би надати танки, але вони чекають на відповідні документи від тих держав, які мають на них право. Польща готова, Фінляндія, Португалія, Іспанія і ще достатня кількість країн готова забезпечити Україну навіть невеликою кількістю танків, які в них є на озброєнні. І готові були зробити це раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії", - сказав Зеленський.

Очевидно, глава держави мав на увазі Німеччину, яка має дати згоду на передачу Україні танків Leopard.

"Питання танків залишається актуальним. Воно залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить від бажання України. Ми тиснемо політично, але головне - тиснемо аргументовано: проти тисяч танків РФ недостатньо мужності і мотивації наших військових. Потрібна відповідна зброя", - додав президент.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

У Берліні заявляли, що поки не отримували запит Польщі на постачання танків Україні. 

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек вже зазначав, що "якщо інші країни хочуть допомогти, потрібно не заважати їм і не блокувати їхню допомогу".

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

США радять Україні відкласти запланований контрнаступ – Білий дім

Росія планувала здійснити переворот у Болгарії у 2016 році – Bellingcat

Заступник генпрокурора Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на авто львівського підприємця – УП

Усі новини...
Зеленський
Зеленський зустрівся з президентом Євроради у Києві
Кремль відповів на слова Зеленського про невпевненість в існуванні Путіна
Зеленський: Я не зовсім впевнений, що Путін ще живий
Останні новини
23:40
Прем'єра Британії оштрафували за непристебнутий ремінь в авто
23:38
Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
23:23
США передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю
23:08
фото"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову
22:44
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці повномасштабного вторгнення – ЗМІ
22:40
Болгарія йде до п'ятих дострокових виборів за два роки
22:35
Кияни вночі можуть почути звук вибуху через підрив криги
21:59
Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО
21:49
Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія
21:41
"Звільніть леопардів!": у Берліні сотні людей вимагають надати танки Україні
Усі новини...