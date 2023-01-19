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Зеленський: Багато хто готовий постачати танки, всі чекають на згоду однієї країни

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 16:48
Зеленський: Багато хто готовий постачати танки, всі чекають на згоду однієї країни
Володимир Зеленський, фото: ОП

Низка країн Європи готові постачати Україні танки, але чекають на дозвіл країни, де їх виробляли і яка їх продавала.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем, пише "Європейська правда".

"Багато країн хотіли би надати танки, але вони чекають на відповідні документи від тих держав, які мають на них право. Польща готова, Фінляндія, Португалія, Іспанія і ще достатня кількість країн готова забезпечити Україну навіть невеликою кількістю танків, які в них є на озброєнні. І готові були зробити це раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії", - сказав Зеленський.

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Очевидно, глава держави мав на увазі Німеччину, яка має дати згоду на передачу Україні танків Leopard.

"Питання танків залишається актуальним. Воно залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить від бажання України. Ми тиснемо політично, але головне - тиснемо аргументовано: проти тисяч танків РФ недостатньо мужності і мотивації наших військових. Потрібна відповідна зброя", - додав президент.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва Leopard 2 і без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.

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Оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

У Берліні заявляли, що поки не отримували запит Польщі на постачання танків Україні. 

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек вже зазначав, що "якщо інші країни хочуть допомогти, потрібно не заважати їм і не блокувати їхню допомогу".

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїна
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