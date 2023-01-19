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Зеленский: Многие готовы поставлять танки, все ждут согласия одной страны

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 17:48
Владимир Зеленский, фото: ОП

Ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, пишет "Европейская правда".

"Многие страны хотели бы предоставить танки, но они ждут соответствующих документов от тех государств, которые имеют на них право. Польша готова, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран готовы обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении. И готовы были сделать это раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии", - сказал Зеленский.

Очевидно, глава государства имел в виду Германию, которая должна согласиться на передачу Украине танков Leopard.

"Вопрос танков остается актуальным. Он зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит от желания Украине. Мы жмем политически, но главное жмем аргументированно: против тысяч танков РФ недостаточно мужества и мотивации наших военных. Нужно соответствующее оружие", - добавил президент.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства Leopard 2 и без согласия Берлина, если будет ожидать согласия слишком долго.

Поскольку танки Leopard производятся немецким оборонным концерном, для их передачи странам вне НАТО необходимо согласие Германии.

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В Берлине заявляли, что пока не получали запрос Польши на поставку танков Украине.

Вицеканцлер и министр экономики Германии Роберт Габек уже отмечал, что "если другие страны хотят помочь, нужно не мешать им и не блокировать их помощь".

Темы: ЗеленскийвойнаУкраина
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