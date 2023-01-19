Мішель у Раді: ЄС допоможе Україні перемогти на полі бою

Війна президента РФ Владіміра Путіна приречена на провал, і ЄС сповнений рішучості допомогти Україні на полі бою.

Про це під час виступу у Верховній раді в четвер заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

"Це більше, ніж війна, це стратегія систематичного знищення, щоб змусити вас підкоритися, змусити вашу країну стати васальною державою. Вона приречена на провал. І вона провалиться. Україна незламна, українці єдині, стійкі, хоробрі і по праву горді", - заявив Мішель.

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Він запевнив, що ЄС "сповнений рішучості допомогти вам перемогти на полі бою".

"Коли президент Зеленський зателефонував мені 24 лютого, він сказав: "Шарлю, нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси". Через три дні ми офіційно вирішили надати - вперше в історії ЄС - летальну зброю третій країні. Тим часом зброя та боєприпаси вже почали надходити до України. Наразі ми мобілізували загалом 11 мільярдів євро на військову підтримку (через Європейський фонд миру та країни-члени ЄС). Крім того, ми тренуємо 15 000 солдатів (через нашу військову тренувальну місію).

Найближчі тижні і місяці будуть вирішальними. Вам потрібно більше. Більше систем протиповітряної оборони, більше ракет і боєприпасів великої дальності і, найбільше, вам потрібні танки. Негайно", - сказав Мішель.

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Він додав, що ЄС робить все, щоб ізолювати Росію, ухваливши ЄС дев'ять пакетів жорстких санкцій. "І це ще не кінець", - пообіцяв Мішель.

Він також згадав про компенсації українцям за втрати у війні.

"Україна відновиться. Збитки мають бути компенсовані. Ми заморозили понад 300 мільярдів євро російських активів. Я глибоко переконаний, що вони повинні і будуть використані для відновлення України", - сказав Мішель.

Окремо глава Євроради зазначив, що винуватці скоєних в Україні злочинів будуть притягнуті до відповідальності.

Мішель також сказав у своїй промові, що відповідь на питання про членство в ЄС є. Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна.

Раніше у четвер Мішель відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів у Києві.