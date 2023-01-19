Мишель в Раде: ЕС поможет Украине победить на поле боя

Война президента РФ Владимира Путина обречена на провал, и ЕС полон решимости помочь Украине на поле боя.

Об этом во время выступления в Верховной раде в четверг заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

"Это больше, чем война, это стратегия систематического уничтожения, чтобы заставить вас покориться, заставить вашу страну стать вассальным государством. Она обречена на провал. И она провалится. Украина несокрушима, украинцы едины, стойкие, храбрые и по праву гордые", - заявил Мишель.

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Он заверил, что ЕС "полон решимости помочь вам победить на поле боя".

"Когда президент Зеленский позвонил мне 24 февраля, он сказал: "Шарль, нам нужно оружие, нам нужны боеприпасы". Через три дня мы официально решили предоставить – впервые в истории ЕС – летальное оружие третьей стране. Тем временем оружие и боеприпасы уже начали поступать В настоящее время мы мобилизовали всего 11 миллиардов евро на военную поддержку (через Европейский фонд мира и страны-члены ЕС), кроме того, мы тренируем 15 000 солдат (через нашу военную тренировочную миссию).

В ближайшие недели и месяцы будут решающими. Вам нужно больше. Больше систем противовоздушной обороны, больше ракет и боеприпасов большой дальности и больше всего вам нужны танки. Немедленно", - сказал Мишель.

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Он добавил, что ЕС делает все, чтобы изолировать Россию, приняв ЕС девять пакетов жестких санкций. "И это еще не конец", – пообещал Мишель.

Он также упомянул о компенсациях украинцам за потери в войне.

"Украина восстановится. Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили более 300 миллиардов евро российских активов. Я глубоко убежден, что они должны и будут использованы для восстановления Украины", - сказал Мишель.

Отдельно глава Евросовета отметил, что виновники совершенных в Украине преступлений будут привлечены к ответственности.

Мишель также сказал в своей речи, что ответ на вопрос о членстве в ЕС есть: Украина – это ЕС, а ЕС – это Украина.

Ранее в четверг Мишель посетил украинских военных в одном из реабилитационных центров в Киеве.