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Британія надасть Україні 600 ракет Brimstone

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 16:20

Уряд Великої Британії планує передати Україні 600 ракет Brimstone у рамках пакета військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони Бе Воллес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Сьогодні я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, які будуть неймовірно важливими для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - сказав Воллес.

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Brimstone - ракета класу поверхня-поверхня або повітря-поверхня, розроблена для британських Королівських повітряних сил.

Дані про наведення в ракету завантажуються перед запуском. Brimstone можна запускати у кількох режимах атаки: прямо чи опосередковано проти одиничних цілей, колони чи групи цілей.

За словами Воллеса, Британія також надішле щонайменше три батареї далекобійної артилерії AS-90 калібру 155 міліметрів і низку бронемашин.

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Він сказав, що Британія співпрацюватиме зі США та іншими країнами, "щоб переконатися, що цей пакет буде доставлений в Україну належним чином".

Нагадаємо, Британія анонсувала надання Україні своїх танків Challenger 2. Окрім танків, будуть передані 100 тисяч снарядів, ракети і безпілотники.

Теми: Велика БританіяУкраїназброя
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