Британия предоставит Украине 600 ракет Brimstone

Правительство Великобритании планирует передать Украине 600 ракет Brimstone в рамках пакета военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Бе Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian..

"Сегодня я могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, которые будут невероятно важны для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - сказал Уоллес.

Brimstone - ракета класса поверхность-поверхность или воздух-поверхность, разработанная для британских Королевских воздушных сил.

Данные о наведении в ракету загружаются перед запуском. Brimstone можно запускать в нескольких режимах атаки: прямо или косвенно против единичных целей, колонны или группы целей.

По словам Уоллеса, Британия также направит не менее трех батарей дальнобойной артиллерии AS-90 калибра 155 миллиметров и ряд бронемашин.

Он сказал, что Великобритания будет сотрудничать с США и другими странами, "чтобы убедиться, что этот пакет будет доставлен в Украину должным образом".

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Напомним, Великобритания анонсировала предоставление Украине своих танков Challenger 2. Помимо танков, будут переданы 100 тысяч снарядов, ракеты и беспилотники.