Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання
Четвер, 19 січня 2023, 18:19
Уряд Сербії вирішив направити в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни.
Про це повідомило сербське видання Nova, пише "Європейська правда".
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду у четвер.
У міністерстві енергетики Сербії повідомили виданню, що обладнання надається у дар.
Про обсяги допомоги, яку затвердив сербський уряд, та що входить у пакет підтримки, не повідомляють.
Як відомо, Сербія, яка вважає Росію своєю союзницею на міжнародній арені, відмовилась запроваджувати антиросійські санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Сербія також не надавала Україні підтримку зброєю.
Між тим у листопаді Україна отримала від сербського уряду два автомобілі швидкої допомоги.
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