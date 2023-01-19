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Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 18:19

Уряд Сербії вирішив направити в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни.

Про це повідомило сербське видання Nova, пише "Європейська правда".

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду у четвер.

У міністерстві енергетики Сербії повідомили виданню, що обладнання надається у дар.

Про обсяги допомоги, яку затвердив сербський уряд, та що входить у пакет підтримки, не повідомляють.

Як відомо, Сербія, яка вважає Росію своєю союзницею на міжнародній арені, відмовилась запроваджувати антиросійські санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Сербія також не надавала Україні підтримку зброєю.

Між тим у листопаді Україна отримала від сербського уряду два автомобілі швидкої допомоги.

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Теми: Сербіяенергетикадопомога Україні
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