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Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 17:19

Правительство Сербии решило направить в Украину гуманитарную помощь для поддержания энергосистемы страны.

Об этом сообщило сербское издание Nova, пишет "Европейская правда".

Такое решение было принято на заседании правительства в четверг.

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В министерстве энергетики Сербии сообщили изданию, что оборудование предоставляется в дар.

Об объемах помощи, которую утвердило сербское правительство, и что входит в пакет поддержки, не сообщается.

Как известно, Сербия, которая считает Россию своей союзницей на международной арене, отказалась вводить антироссийские санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сербия также не оказывала Украине поддержку оружием.

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Между тем в ноябре Украина получила от сербского правительства два автомобиля скорой помощи.

Темы: Сербияэнергетикапомощь Украине
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