Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование
Правительство Сербии решило направить в Украину гуманитарную помощь для поддержания энергосистемы страны.
Об этом сообщило сербское издание Nova, пишет "Европейская правда".
Такое решение было принято на заседании правительства в четверг.
В министерстве энергетики Сербии сообщили изданию, что оборудование предоставляется в дар.
Об объемах помощи, которую утвердило сербское правительство, и что входит в пакет поддержки, не сообщается.
Как известно, Сербия, которая считает Россию своей союзницей на международной арене, отказалась вводить антироссийские санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сербия также не оказывала Украине поддержку оружием.
Между тем в ноябре Украина получила от сербского правительства два автомобиля скорой помощи.