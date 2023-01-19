Росіяни завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі у Запорізькій області – Генштаб

19 січня, у 330 добу російського вторгнення, загарбницькі війська РФ завдали 4 ракетних і 15 авіаційних ударів, уразили цивільну інфраструктуру в селі Матвіївка Запорізької області, а Сили оборони України – завдали сукупно 27 авіаударів по районах зосередження ворога і позиціях його ЗРК.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 четверга 19.01.2023

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України (...).

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

А наші ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів".

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Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, у Новосвітлівці на Луганщині, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, на території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі.

Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області; Попівки - Сумської області, Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всіх типів артилерії по районах населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.