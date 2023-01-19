Россияне нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Запорожской области – Генштаб

19 января, в 330 сутки российского вторжения, захватнические войска РФ нанесли 4 ракетных и 15 авиационных ударов, поразили гражданскую инфраструктуру в селе Матвеевка Запорожской области, а Силы обороны Украины – нанесли совокупно 27 авиаударов по районам сосредоточения врага и позициям его ЗРК.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга 19.01.2023

Дословно: "В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, из них 2 – по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиационных ударов. Кроме того, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов есть на всей территории Украины (...).

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

А наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов".

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Детали: По данным Генштаба ВСУ, в Новосветловке Луганской области, в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, на территории Республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.

Враг обстрелял из артиллерии районы Бучков Черниговской области; Поповки – Сумской области, Алисовки, Стрелецкой, Зеленого, Терновой, Старицы, Огурцово, Волчанска, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинска, Двуречной и Купянска на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестовое и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Железное и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.