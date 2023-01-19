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Іран не визнає анексію захоплених Росією українських регіонів – глава МЗС

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 18:56
Hossein Amir-Abdollahian, AFP via Getty Images

Глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що його держава не визнає анексію Росією окупованих територій України.

Про це він сказав в інтерв'ю TRT World, пише "Європейська правда".

"Ми виступаємо проти війни і переселення людей в Україні. З іншого боку, ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, і з цієї причини, незважаючи на прекрасні відносини між Тегераном і Москвою, ми не визнаємо відокремлення Криму від України", - сказав іранський дипломат.

"Ми не визнавали відокремлення Луганської і Донецької областей від України, тому що ми наполягаємо на нашому постійному принципі у міжнародній політиці. Коли ми говоримо, що війна не є рішенням в Україні, ми маємо це на увазі, і ми віримо, що це фундаментальна політика, і ми покладаємось на це", - додав він.

Іранський високопосадовець 17 січня прибув до Анкари з робочим візитом, де зустрічався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Іран надає Росії військову підтримку у війні проти України, постачаючи Москві дрони-камікадзе. У зв’язку з поставками США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Ірану.

Ймовірно, Іран і Росія ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет. Глава МЗС Дмитро Кулеба попереджав, що Іран перетне "червону лінію", якщо надасть Росії ракети.

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У Білому домі вважають, що в обмін на постачання Іраном Росії зброї для ведення війни в Україні Москва надає Тегерану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки.

Теми: ІрананексіяокупаціяУкраїна
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