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Иран не признает аннексию захваченных Россией украинских регионов – глава МИД

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 17:56
Иран не признает аннексию захваченных Россией украинских регионов – глава МИД
Hossein Amir-Abdollahian, AFP via Getty Images

Глава МИД Ирана Хуссейн Амирабдоллахян заявил, что его государство не признает аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

Об этом он сказал в интервью TRT World, пишет "Европейская правда".

"Мы выступаем против войны и переселения людей в Украине. С другой стороны, мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признаем отделение Крыма от Украины", – сказал иранский дипломат.

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"Мы не признавали отделение Луганской и Донецкой областей от Украины, потому что мы настаиваем на нашем постоянном принципе в международной политике. Когда мы говорим, что война не является решением в Украине, мы имеем это в виду, и мы верим, что это фундаментальная политика, и мы полагаемся на это", - добавил он.

Иранский чиновник 17 января прибыл в Анкару с рабочим визитом, где встречался с турецким президентом Реджепом Таипом Эрдоганом.

Иран оказывает России военную поддержку в войне против Украины, поставляя Москве дроны-камикадзе. В связи с поставками США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против Ирана.

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Вероятно, Иран и Россия ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет. Глава МИД Дмитрий Кулеба предупреждал, что Иран пересечет "красную линию", если передаст России ракеты.

В Белом доме считают, что в обмен на поставку Ираном России оружия для ведения войны в Украине Москва оказывает Тегерану "беспрецедентный уровень" военно-технической поддержки.

Темы: ИрананнексияоккупацияУкраина
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