Литва оголосила новий пакет допомоги Україні: вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси
Литва оголосила про новий пакет військової допомоги України, який включатиме гармати та вертольоти.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".
"Сьогодні у мене є кілька хороших новин від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8", - йдеться у повідомленні.
I have some good news today from 🇱🇹 to 🇺🇦. Lithuanian new lethal support package for 🇺🇦 consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of 🇱🇹 upcoming support package is approximately 125 million euros.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023
За словами міністра, загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.
Нагадаємо, естонський уряд прийняв рішення про надання військової допомоги Україні у війні з РФ на суму 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим Естонією до цього часу.
Швеція оголосила про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.
Данія відправляє в Україну 19 самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва.