Литва оголосила новий пакет допомоги Україні: вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги України, який включатиме гармати та вертольоти.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"Сьогодні у мене є кілька хороших новин від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8", - йдеться у повідомленні.

I have some good news today from 🇱🇹 to 🇺🇦. Lithuanian new lethal support package for 🇺🇦 consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of 🇱🇹 upcoming support package is approximately 125 million euros. January 19, 2023

За словами міністра, загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.

Нагадаємо, естонський уряд прийняв рішення про надання військової допомоги Україні у війні з РФ на суму 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим Естонією до цього часу.

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