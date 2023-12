Литва оголосила новий пакет допомоги Україні: вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги України, який включатиме гармати та вертольоти.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"Сьогодні у мене є кілька хороших новин від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8", - йдеться у повідомленні.

I have some good news today from 🇱🇹 to 🇺🇦. Lithuanian new lethal support package for 🇺🇦 consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of 🇱🇹 upcoming support package is approximately 125 million euros.