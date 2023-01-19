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Литва объявила новый пакет помощи Украине: вертолеты Ми-8, пушки и боеприпасы

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 19:16

Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать пушки и вертолеты.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"Сегодня у меня есть несколько хороших новостей от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", - говорится в сообщении.

По словам министра, общая стоимость будущего пакета поддержки составляет примерно 125 миллионов евро.

Напомним, эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор.

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Темы: Литвапомощь Украинеоружие
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