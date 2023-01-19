Литва объявила новый пакет помощи Украине: вертолеты Ми-8, пушки и боеприпасы

Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать пушки и вертолеты.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"Сегодня у меня есть несколько хороших новостей от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", - говорится в сообщении.

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I have some good news today from 🇱🇹 to 🇺🇦. Lithuanian new lethal support package for 🇺🇦 consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of 🇱🇹 upcoming support package is approximately 125 million euros. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023

По словам министра, общая стоимость будущего пакета поддержки составляет примерно 125 миллионов евро.

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Напомним, эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор.

Швеция объявила о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а также противотанковые ракеты NLAW.

Дания отправляет в Украину 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.