Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва объявила новый пакет помощи Украине: вертолеты Ми-8, пушки и боеприпасы

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 18:16

Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать пушки и вертолеты.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"Сегодня у меня есть несколько хороших новостей от Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", - говорится в сообщении.

Реклама:

По словам министра, общая стоимость будущего пакета поддержки составляет примерно 125 миллионов евро.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, эстонское правительство приняло решение о предоставлении военной помощи Украине в войне с РФ на сумму 113 миллионов евро, что является крупнейшим пакетом помощи, предоставленным Эстонией до сих пор.

Швеция объявила о намерениях передать Украине самоходные артиллерийские установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а также противотанковые ракеты NLAW.

Дания отправляет в Украину 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.

Темы: Литвапомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Литва
Науседа: через порты Балтии ежегодно можно было бы пропускать 10 млн тонн зерна из Украины
Коррупция в Украине тормозит поставки оружия – президент Литвы 
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: