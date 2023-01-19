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"Талліннська декларація": 9 країн Європи пообіцяли безпрецедентну військову допомогу Україні

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 18:31
Талліннська декларація: 9 країн Європи пообіцяли безпрецедентну військову допомогу Україні
PANZERHAUBITZE 2000 ФОТО: ФБ МІНІСТРА ОБОРОНИ ОЛЕКСІЯ РЕЗНІКОВА

Міністри оборони й представники міністерств оборони дев’яти країн Європи під час зустрічі в четвер підписали "Талліннську декларацію", де міститься зобов’язання подальшої військової допомоги Україні на тлі її війни з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", декларацію підписали міністри оборони Великої Британії Естонії, Латвії, Литви та Польщі, а також представники Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії.

У документі підписанти засуджують "атаки Росії, спрямовані на тероризування українського народу, зокрема навмисні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, які можуть становити воєнні злочини".

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"Разом ми продовжимо підтримувати Україну в її переході від опору до вигнання російських військ з української землі. Об'єднуючи зусилля членів і партнерів Альянсу, ми гарантуємо, що глобальна військова підтримка буде максимально стратегічною і скоординованою", – йдеться в декларації.

Підписанти документа зазначають, що новий рівень підтримки України вимагає надання танків, протиповітряної і протиракетної оборони, які діють разом з дивізійними артилерійськими групами, і "подальшим глибоким високоточним вогнем, що дозволяє цілеспрямовано уражати російські логістичні і командні вузли на окупованій території".

"Тому ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", – підкреслюють підписанти "Талліннської декларації".

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Також вони закликали інших членів Північноатлантичного Альянсу і партнерів "наслідувати свій приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки задля забезпечення перемоги України на полі бою у 2023 році".

Нагадаємо, що раніше окремі учасники "Талліннської декларації" вже оголосили про свої пакети військової допомоги Україні. Данія передасть Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar; Естонія та Литва анонсували рекордні пакети допомоги; а Британія, серед іншог, передасть Україні 600 ракет Brimstone.

Додаткові оголошення військової допомоги очікуються на засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в п'ятницю на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Теми: допомога УкраїніЄвропазброявійна
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