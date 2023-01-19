Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Талліннська декларація": 9 країн Європи пообіцяли безпрецедентну військову допомогу Україні

"Європейська правда"Четвер, 19 січня 2023, 19:31
PANZERHAUBITZE 2000 ФОТО: ФБ МІНІСТРА ОБОРОНИ ОЛЕКСІЯ РЕЗНІКОВА

Міністри оборони й представники міністерств оборони дев’яти країн Європи під час зустрічі в четвер підписали "Талліннську декларацію", де міститься зобов’язання подальшої військової допомоги Україні на тлі її війни з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", декларацію підписали міністри оборони Великої Британії Естонії, Латвії, Литви та Польщі, а також представники Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії.

У документі підписанти засуджують "атаки Росії, спрямовані на тероризування українського народу, зокрема навмисні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, які можуть становити воєнні злочини".

"Разом ми продовжимо підтримувати Україну в її переході від опору до вигнання російських військ з української землі. Об'єднуючи зусилля членів і партнерів Альянсу, ми гарантуємо, що глобальна військова підтримка буде максимально стратегічною і скоординованою", – йдеться в декларації.

Підписанти документа зазначають, що новий рівень підтримки України вимагає надання танків, протиповітряної і протиракетної оборони, які діють разом з дивізійними артилерійськими групами, і "подальшим глибоким високоточним вогнем, що дозволяє цілеспрямовано уражати російські логістичні і командні вузли на окупованій території".

"Тому ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", – підкреслюють підписанти "Талліннської декларації".

Також вони закликали інших членів Північноатлантичного Альянсу і партнерів "наслідувати свій приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки задля забезпечення перемоги України на полі бою у 2023 році".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що раніше окремі учасники "Талліннської декларації" вже оголосили про свої пакети військової допомоги Україні. Данія передасть Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar; Естонія та Литва анонсували рекордні пакети допомоги; а Британія, серед іншог, передасть Україні 600 ракет Brimstone.

Додаткові оголошення військової допомоги очікуються на засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в п'ятницю на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Теми: допомога УкраїніЄвропазброявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

У США оцінили приблизні втрати Росії в Україні: "значно більше" 100 тисяч

США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

США радять Україні відкласти запланований контрнаступ – Білий дім

Усі новини...
Литва оголосила новий пакет допомоги Україні: вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси
У Бундестазі провалилося голосування про надання Україні танків Leopard
Росія залишиться загрозою навіть після поразки в Україні – топ-посадовець НАТО
У Москві помітили щось схоже на ЗРПК "Панцир-С1" на даху Міноборони РФ
Останні новини
01:58
США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти
00:49
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
00:25
Обстріли Сумщини: за добу 27 прильотів від росіян
23:57
"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"
23:40
Прем'єра Британії оштрафували за непристебнутий ремінь в авто
23:38
Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
23:23
фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю
23:08
фото"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову
22:44
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці повномасштабного вторгнення – ЗМІ
22:40
Болгарія йде до п'ятих дострокових виборів за два роки
Усі новини...