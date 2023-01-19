Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Таллиннская декларация": 9 стран Европы пообещали беспрецедентную военную помощь Украине

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 19:31
PANZERHAUBITZE 2000 ФОТО: ФБ МИНИСТРА ОБОРОНЫ АЛЕКСЕЯ РЕЗНИКОВА

Министры обороны и представители министерств обороны девяти стран Европы во время встречи в четверг подписали "Таллиннскую декларацию", где содержится обязательство дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее войны с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", декларацию подписали министры обороны Великобритании Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также представители Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.

В документе подписанты осуждают "атаки России, направленные на терроризирование украинского народа, в частности преднамеренные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, которые могут представлять военные преступления".

"Вместе мы продолжим поддерживать Украину в ее переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя усилия членов и партнеров Альянса, мы гарантируем, что глобальная военная поддержка будет максимально стратегической и скоординированной", - говорится в декларации.

Подписанты документа отмечают, что новый уровень поддержки Украины требует предоставления танков, противовоздушной и противоракетной обороны, которые действуют вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и "последующим глубоким высокоточным огнем, позволяющим целенаправленно поражать российские логистические и командные узлы на оккупированной территории".

"Поэтому мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, в частности основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины", - подчеркивают подписанты "Таллиннской декларации".

Также они призвали других членов Североатлантического Альянса и партнеров "последовать своему примеру и как можно быстрее предоставить свои собственные запланированные пакеты поддержки для обеспечения победы Украины на поле боя в 2023 году".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что ранее отдельные участники "Таллиннской декларации" уже объявили о своих пакетах военной помощи Украине. Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar; Эстония и Литва анонсировали рекордные пакеты помощи; а Великобритания, среди прочего, передаст Украине 600 ракет Brimstone.

Дополнительные объявления военной помощи ожидаются на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Темы: помощь УкраинеЕвропаоружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

Президент Молдовы: ведем "серьезные дискуссии" относительно возможного членства в НАТО

Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия

В США оценили приблизительные потери России в Украине: "гораздо больше" 100 тысяч

США признают ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией, будут новые санкции

США советуют Украине отложить запланированное контрнаступление – Белый дом

Все новости...
Литва объявила новый пакет помощи Украине: вертолеты Ми-8, пушки и боеприпасы
В Бундестаге провалилось голосование о предоставлении Украине танков Leopard
Россия останется угрозой даже после поражения в Украине - топ-чиновник НАТО
В Москве заметили нечто похожее на ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше Минобороны РФ
Последние новости
00:49
В Украине погиб бывший "морской котик" из США
00:25
Обстрелы Сумщины: за сутки 27 прилетов от россиян
23:57
"Прорыв": украинские танкисты начнут обучение на немецких "Леопардах 2"
23:40
Премьера Британии оштрафовали за непристегнутый ремень в авто
23:38
Украинцы "вот-вот" начнут учения на танках Challenger 2 в Великобритании
23:23
фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием
23:08
фото"Пусть подходят поближе": мусульмане Украины ответили Кадырову
22:44
Новый пакет санкций ЕС против России будет готов к годовщине полномасштабного вторжения - СМИ
22:40
Болгария идет к пятым досрочным выборам за два года
22:35
Киевляне ночью могут услышать звук взрыва из-за подрыва льда
Все новости...