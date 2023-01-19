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"Таллиннская декларация": 9 стран Европы пообещали беспрецедентную военную помощь Украине

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 18:31
Таллиннская декларация: 9 стран Европы пообещали беспрецедентную военную помощь Украине
PANZERHAUBITZE 2000 ФОТО: ФБ МИНИСТРА ОБОРОНЫ АЛЕКСЕЯ РЕЗНИКОВА

Министры обороны и представители министерств обороны девяти стран Европы во время встречи в четверг подписали "Таллиннскую декларацию", где содержится обязательство дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее войны с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", декларацию подписали министры обороны Великобритании Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также представители Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.

В документе подписанты осуждают "атаки России, направленные на терроризирование украинского народа, в частности преднамеренные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, которые могут представлять военные преступления".

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"Вместе мы продолжим поддерживать Украину в ее переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя усилия членов и партнеров Альянса, мы гарантируем, что глобальная военная поддержка будет максимально стратегической и скоординированной", - говорится в декларации.

Подписанты документа отмечают, что новый уровень поддержки Украины требует предоставления танков, противовоздушной и противоракетной обороны, которые действуют вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и "последующим глубоким высокоточным огнем, позволяющим целенаправленно поражать российские логистические и командные узлы на оккупированной территории".

"Поэтому мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, в частности основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины", - подчеркивают подписанты "Таллиннской декларации".

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Также они призвали других членов Североатлантического Альянса и партнеров "последовать своему примеру и как можно быстрее предоставить свои собственные запланированные пакеты поддержки для обеспечения победы Украины на поле боя в 2023 году".

Напомним, что ранее отдельные участники "Таллиннской декларации" уже объявили о своих пакетах военной помощи Украине. Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar; Эстония и Литва анонсировали рекордные пакеты помощи; а Великобритания, среди прочего, передаст Украине 600 ракет Brimstone.

Дополнительные объявления военной помощи ожидаются на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Темы: помощь УкраинеЕвропаоружиевойна
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