У Сербії позиваються проти ПВК "Вагнера" через вербування найманців на війну в Україні

Група сербських і проукраїнських активістів у Сербії подали в четвер позов проти російської приватної військової компанії "Вагнера", звинувативши її у вербуванні сербів для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У позові, окрім ПВК "Вагнера", фігурують також посол Росії в Сербії Алєксандр Боцан-Харченко й керівник сербського Державного агентства з питань безпеки та інформації, колишній міністр внутрішніх справ Александар Вулін.

"У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін… віддавав накази, директиви і вказівки про те, що діяльності ПВК "Вагнера" в Сербії не слід перешкоджати", – пояснив один із ініціаторів позову, сербський юрист Седомир Стойкович.

Він додав, що Боцан-Харченко як посол користується дипломатичним імунітетом, а тому не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Сербії.

Після подачі кримінальної скарги державний прокурор Сербії має вирішити, чи продовжувати розгляд справи, чи ні. Ані посольство Росії в Белграді, ані сербське Держагентство з безпеки й інформації не відповіли на запити про коментарі.

Сербські добровольці брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні в 2014 і 2015 роках. Законодавство Сербії забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном, і кілька людей були засуджені за це.

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Інформація про участь сербів у війні в Україні на боці Росії почала поширюватись у соцмережах у середині січня. Тоді у російському "ВКонтакте" з’явились фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули в Запорізьку область.

Після цього президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія повинна припинити спроби вербування сербів для участі у воєнних діях на боці ПВК "Вагнер" в Україні.