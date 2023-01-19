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В Сербии судятся против ЧВК "Вагнера" из-за вербовки наемников на войну в Украине

"Европейская правда"Четверг, 19 января 2023, 18:40

Группа сербских и проукраинских активистов в Сербии подали в четверг иск против российской частной военной компании "Вагнера", обвинив ее в вербовке сербов для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В иске, кроме ЧВК "Вагнера", фигурируют также посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и руководитель сербского Государственного агентства по вопросам безопасности и информации, бывший министр внутренних дел Александар Вулин.

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"У нас есть обоснованные подозрения, что Вулин... отдавал приказы, директивы и указания о том, что деятельности ЧВК "Вагнера" в Сербии не следует препятствовать", - пояснил один из инициаторов иска, сербский юрист Седомир Стойкович.

Он добавил, что Боцан-Харченко как посол пользуется дипломатическим иммунитетом, а потому не может быть привлечен к уголовной ответственности в Сербии.

После подачи уголовной жалобы государственный прокурор Сербии должен решить, продолжать ли рассмотрение дела или нет. Ни посольство России в Белграде, ни сербское Госагентство по безопасности и информации не ответили на запросы о комментариях.

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Сербские добровольцы участвовали в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.

Информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожскую область.

После этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна прекратить попытки вербовки сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине.

Темы: СербияВагнервойнаРосcия
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